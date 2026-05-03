Апокалипсис ближе, чем когда-либо: главная новость войны в Иране 3 мая

Тегеран не верит Трампу, направившему в Конгресс уведомление о завершении боевых действий против Ирана, которые начались 28 февраля. КСИР готовится отражать атаки и наносить ответные удары, отметив военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп направил Конгрессу уведомление о завершении боевых действий против Ирана, которые велись с 28 февраля. Однако в письме отмечено, что американские войска останутся в регионе для «предотвращения возможных угроз» со стороны Тегерана.

Комментируя aif.ru главную новость войны на Ближнем Востоке от 3 мая, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что, на самом деле, США продолжит военные действия.

«В том, что продолжение военных действий готовится, нет никаких сомнений. Перемирие — это просто уловка Трампа с целью провести перегруппировку сил, с одной стороны, что он, собственно говоря, сейчас и делает. С другой стороны, это ему необходимо, чтобы получить возможность ведения боевых действий ещё 60 дней без согласования с Конгрессом. Сейчас туда направляется группа десантных кораблей, порядка 2000 десантников и другие средства, вертолёты, самолёты», — сказал он.

Кнутов объяснил, что США готовит операцию по отвлечению внимания, которая позволит добиться поставленной цели: захватить иранский уран.

«Основная цель — подготовка операции по отвлечению внимания. Это может быть операция, связанная с массированными бомбардировками по электростанциям и объектам логистики, как Трамп первоначально предупреждал. Одновременно может начаться операция по якобы высадке десанта на остров Харк либо его захвата. Основная операция — это захват иранского урана. При наличии точных данных, где находится этот уран, будет проведена скрытная десантная операция ограниченными силами, которые уже прибыли в район Персидского залива», — сказал он.

По словам Кнутова, Тегеран понимает, что вашингтон продолжит войну и готовится не только отражать атаки, но и наносить удары.

«В Иране, думаю, тоже в курсе подобного развития событий и достаточно серьёзно готовятся, усиливают ракетную программу. Было сказано, что производят ракетное вооружение. Основная масса подземных заводов Ирана сохранилась. Там выпускаются и беспилотники, и ракеты. Кроме того, сохранилось большое количество туннелей как с беспилотниками, так и с ракетами, поэтому велика вероятность того, что Иран будет сопротивляться достаточно жёстко. Естественно остается ключевым вопрос Ормузского пролива, потому что на сегодняшний день те условия, которые выдвигает Тегеран, говорят о том, что Иран себя чувствует уверенно, устойчиво и готов к сопротивлению», — сказал собеседник издания.

Военный эксперт обратил внимание на то, что все, кроме республиканцев в США, понимают, что в войне в Иране Штаты потерпели поражение.

«Что касается США, практически все страны, за исключением, может быть, республиканцев в Штатах, прекрасно понимают, что американцы, по сути, одержав в количественном смысле победу, в качественном отношении они потерпели на сегодняшний день поражение», — резюмировал Кнутов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
