Апокалипсис ближе, чем когда-либо: главная новость войны в Иране 3 мая

Комментируя aif.ru главную новость войны на Ближнем Востоке от 3 мая, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что, на самом деле, США продолжит военные действия.
«В том, что продолжение военных действий готовится, нет никаких сомнений. Перемирие — это просто уловка Трампа с целью провести перегруппировку сил, с одной стороны, что он, собственно говоря, сейчас и делает. С другой стороны, это ему необходимо, чтобы получить возможность ведения боевых действий ещё 60 дней без согласования с Конгрессом. Сейчас туда направляется группа десантных кораблей, порядка 2000 десантников и другие средства, вертолёты, самолёты», — сказал он.
Кнутов объяснил, что США готовит операцию по отвлечению внимания, которая позволит добиться поставленной цели: захватить иранский уран.
«Основная цель — подготовка операции по отвлечению внимания. Это может быть операция, связанная с массированными бомбардировками по электростанциям и объектам логистики, как Трамп первоначально предупреждал. Одновременно может начаться операция по якобы высадке десанта на остров Харк либо его захвата. Основная операция — это захват иранского урана. При наличии точных данных, где находится этот уран, будет проведена скрытная десантная операция ограниченными силами, которые уже прибыли в район Персидского залива», — сказал он.
По словам Кнутова, Тегеран понимает, что вашингтон продолжит войну и готовится не только отражать атаки, но и наносить удары.
«В Иране, думаю, тоже в курсе подобного развития событий и достаточно серьёзно готовятся, усиливают ракетную программу. Было сказано, что производят ракетное вооружение. Основная масса подземных заводов Ирана сохранилась. Там выпускаются и беспилотники, и ракеты. Кроме того, сохранилось большое количество туннелей как с беспилотниками, так и с ракетами, поэтому велика вероятность того, что Иран будет сопротивляться достаточно жёстко. Естественно остается ключевым вопрос Ормузского пролива, потому что на сегодняшний день те условия, которые выдвигает Тегеран, говорят о том, что Иран себя чувствует уверенно, устойчиво и готов к сопротивлению», — сказал собеседник издания.
Военный эксперт обратил внимание на то, что все, кроме республиканцев в США, понимают, что в войне в Иране Штаты потерпели поражение.
«Что касается США, практически все страны, за исключением, может быть, республиканцев в Штатах, прекрасно понимают, что американцы, по сути, одержав в количественном смысле победу, в качественном отношении они потерпели на сегодняшний день поражение», — резюмировал Кнутов.