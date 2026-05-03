Россиянам перечислили способы защиты от клещей

Один из доступных и простых способов защиты от клещей — правильно подобрать гардероб. Необходимо отдавать предпочтение закрытым вещам: рубашкам или курткам с длинным рукавом, брюкам, заправленным в носки.

Как подчеркнул в беседе с RT эксперт «Мегамаркета» Денис Ширяев, руководитель направления товаров, лучше надевать светлую одежду, так как на ней проще заметить насекомое до того, как оно успеет присосаться.

Он предупредил, что клещи могут цепляться и за волосы, двигаясь к голове или шее.

«Поэтому не стоит забывать про головной убор: он создаёт барьер, мешая насекомому добраться до кожи», — посоветовал собеседник RT.

Специалист рассказал, что, помимо правильной экипировки, необходимо использовать репелленты.

«Наиболее эффективными считаются средства с диэтилтолуамидом (DEET), икаридином или перметрином, которые наносят на одежду и открытые участки кожи. При покупке средств обращайте внимание на срок годности и концентрацию действующих веществ», — поделился он.

Важную роль играет выбор маршрута и времени прогулки, объяснил аналитик.

«Старайтесь избегать высокой травы и густых кустарников, особенно на границе леса и поля. Неочевидный, но важный совет — по возможности не гулять в утренние и вечерние часы, так как в это время клещи особенно активны. После возвращения домой важно внимательно осмотреть себя. Особое внимание уделите зонам с тонкой кожей: за ушами, на шее, в подмышках и под коленями», — разъяснил он.

При обнаружении клеща специалист посоветовал сохранять спокойствие.

«Удаление клеща лучше доверить профессионалам в травмпункте. Если такой возможности нет, то его следует аккуратно снять с помощью пинцета или специального инструмента — клещедёра или выкручивателя клещей. Не рекомендуется использовать масло, спирт или другие жидкости. После извлечения поместите клеща в герметичную ёмкость, чтобы передать на лабораторное исследование. Обратиться к врачу следует в любом случае, особенно при появлении покраснения, слабости или других симптомов недомогания», — порекомендовал собеседник RT.

Также, по его словам, необходимо следить за состоянием дачного участка: регулярно косить траву и низкие кустарники, убирать листву, сухие ветки и сорняки.

«По периметру участка можно сделать гравийную или песчаную полосу — клещи не любят сухие сыпучие поверхности и стараются их обходить. Не оставляйте кучи дров, старой листвы, тряпок и других укрытий — это потенциальные места обитания клещей», — добавил Ширяев.

Ранее депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР») в беседе с RT рассказал, как и где сделать прививку от клещевого энцефалита по ОМС.

