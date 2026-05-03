Трамп допустил работу американских нефтяных компаний в Иране

Работа американских нефтяных компаний в Иране сводится к двум ключевым этапам. В 1920-е годы Standard Oil of New Jersey и Sinclair пытались получить концессии на севере Персии, но безуспешно. После переворота 1953 года, свергнувшего правительство Мохаммеда Мосаддыка, в 1954-м был создан Международный нефтяной консорциум, где пять ведущих компаний США (будущие Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf) получили по 8% акций и вели добычу вплоть до Исламской революции 1979 года. Новые иранские власти национализировали отрасль и расторгли контракты, после чего прямое участие американского бизнеса в нефтяном секторе Ирана было полностью прекращено и в дальнейшем заблокировано санкциями США.