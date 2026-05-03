Лариса Долина выступит еще восемь раз до конца 2026 года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные афиши.
По данным РИА Новости, ближайшие концерты Долиной запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве. Артистка выступит вместе со своими музыкантами «Долина Band», на сцене они будут чуть более часа. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.
Концерты на июнь, август и сентябрь пока не запланированы.
Следующее выступление Ларисы Долиной состоится в октябре в баре «Lюстра», где певица представит свою программу в камерной обстановке. Цены на билеты составляют от 3 до 12 тысяч рублей.
Также певица примет участие в юбилейном концерте народной артистки России Екатерины Гусевой «Катюша», который состоится в Государственном Кремлевском дворце 31 октября. Чтобы попасть на концерт, зрителям придется отдать от 1,5 до 14 тысяч рублей.
Кроме того, Долина представит свою большую сольную программу «Юбилей в кругу друзей» еще четыре раза до конца года в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре. Стоимость билетов на данные концерты не превышает 12 тысяч рублей.
Ранее РИА Новости подсчитало, что в первой половине года Долина выйдет на сцену более 20 раз, однако часть выступлений была перенесена на второе полугодие.