Наталья Андрейченко оценила российские ремейки советских фильмов

«В этих новых работах нет души. Понимаете? Советская картина (“Мэри Поппинс, до свидания”, 0+ — прим. ред.) — это живая энергия, которая идет с экрана, именно она питает душу и творит чудеса. Мы жили в другое время, мир был другим и энергия — тоже. Люди были добрее, благодарнее и отдача была сильнее! Что такое Эффект Кирлиана, уже доказано: пленка фиксирует ауру. Так вот именно этой аурой, любви и добра, питались советские дети. Ее нельзя подкупить или заменить на красивый цветочек искусственного интеллекта», — сказала актриса.