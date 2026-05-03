В Вашингтоне состоялось шествие «Бессмертного полка»

На Национальной аллее Вашингтона, расположенной рядом с Белым домом, прошло шествие «Бессмертного полка», сообщило посольство России в США. Участники прошли со знаменами Победы и портретами родственников, сражавшихся во Второй мировой войне. Они возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и барельефу «Дух Эльбы». Оркестр исполнил песни военных лет. «РИА Новости» передает, что в шествии поучаствовали около сотни человек.

Такое же шествие прошло у здания постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС. Почтить память ветеранов пришли несколько десятков человек. О каких-либо провокациях в США, подобных прошлогодним, не сообщалось.

До 2025 года российским организаторам не получалось получить разрешение на проведение акции. Сначала власти не согласовывали шествие из-за коронавируса, потом — «из-за сложной политической ситуации».

