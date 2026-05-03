Трамп заявил, что вряд ли примет ответ Ирана на предложения США

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен изучить предложения Ирана по урегулированию конфликта, однако уже сейчас сомневается в возможности их принятия. По его словам, представленный Тегераном план вряд ли сможет удовлетворить американскую сторону.

Трамп также дал понять, что считает действия иранских властей за последние десятилетия причиной серьёзной международной напряжённости. В связи с этим он выразил мнение, что Иран пока не понёс достаточных последствий за свою политику.

Заявление американского лидера прозвучало на фоне продолжающегося обмена предложениями между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на дипломатические контакты, позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему остаются далеки друг от друга.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает войну с Ираном законченной.

