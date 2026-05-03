Аракчи рассказал о ложных стереотипах Европы об иранской ядерной программе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал безответственным подход ряда европейских стран, повторяющих ложные стереотипы об иранской ядерной программе.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны повторяют ложные стереотипы об иранской ядерной программе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Руководитель ведомства назвал такой подход неконструктивным и безответственным.

«Аракчи выразил сожаление по поводу неконструктивного и безответственного поведения некоторых европейских стран, повторяющих ложные стереотипы об иранской ядерной программе», — уточнил телеканал Press TV.

Глава МИД Ирана обратил внимание, что ядерная программа его страны носит исключительно мирный характер. По его словам, вместо распространения стереотипов европейские государства должны были осудить США и Израиль за боевые действия против исламской республики.

Аракчи добавил, что они должны были призвать Вашингтон и Тель-Авив к ответственности за грубые нарушения международного права.

Напомним, 27 апреля американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Иран оставался бы проблемой для США даже без учёта его ядерной программы. Глава Госдепартамента утверждает, что Тегеран якобы хочет доминировать на Ближнем Востоке, и это Вашингтон считает проблемой.

