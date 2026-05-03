Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах

Средний размер пенсионных выплат для неработающих граждан преодолел отметку в 30 тыс. рублей на территории 13 субъектов России, сообщает ТАСС.
Соответствующие статистические данные за март 2026 года были получены на основе информации Социального фонда.
Журналисты пояснили, что наивысший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средний размер выплат достиг 43,7 тыс. рублей.
По их словам, планку в 30 тыс. рублей также преодолели в Хабаровском и Камчатском краях, Карелии, Коми, Якутии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.
Обозреватели добавили, что аналогичный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан отмечен в Архангельской, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях.
