Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах

Средний размер пенсионных выплат для неработающих граждан преодолел отметку в 30 тыс. рублей на территории 13 субъектов России, сообщает ТАСС.

Соответствующие статистические данные за март 2026 года были получены на основе информации Социального фонда.

Журналисты пояснили, что наивысший показатель зафиксирован в Чукотском автономном округе, где средний размер выплат достиг 43,7 тыс. рублей.

По их словам, планку в 30 тыс. рублей также преодолели в Хабаровском и Камчатском краях, Карелии, Коми, Якутии, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

Обозреватели добавили, что аналогичный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан отмечен в Архангельской, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях.

Самая высокая средняя заработная плата в России в феврале 2026 года была отмечена в Чукотском автономном округе.

