Иран выпустит главного зверя: Тегеран готовит сокрушительный удар по США

«В Иране, думаю, тоже в курсе подобного развития событий и достаточно серьёзно готовятся, усиливают ракетную программу. Было сказано, что производят ракетное вооружение. Основная масса подземных заводов Ирана сохранилась. Там выпускаются и беспилотники, и ракеты. Кроме того, сохранилось большое количество туннелей как с беспилотниками, так и с ракетами, поэтому велика вероятность того, что Иран будет сопротивляться достаточно жёстко. Естественно остается ключевым вопрос Ормузского пролива, потому что на сегодняшний день те условия, которые выдвигает Тегеран, говорят о том, что Иран себя чувствует уверенно, устойчиво и готов к сопротивлению», — сказал собеседник издания.