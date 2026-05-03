Иран выпустит главного зверя: Тегеран готовит сокрушительный удар по США

Трамп направил в Конгресс уведомление о завершении боевых действий против Ирана на фоне отправки на Ближний Восток десантных кораблей. Как ответит на это Тегеран, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. Однако войска США, как уточняется, продолжат находиться в регионе для «предотвращения возможных угроз».

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил aif.ru, что истинная цель Трампа — перегруппировка сил и операция по захвату иранского урана.

«В Иране, думаю, тоже в курсе подобного развития событий и достаточно серьёзно готовятся, усиливают ракетную программу. Было сказано, что производят ракетное вооружение. Основная масса подземных заводов Ирана сохранилась. Там выпускаются и беспилотники, и ракеты. Кроме того, сохранилось большое количество туннелей как с беспилотниками, так и с ракетами, поэтому велика вероятность того, что Иран будет сопротивляться достаточно жёстко. Естественно остается ключевым вопрос Ормузского пролива, потому что на сегодняшний день те условия, которые выдвигает Тегеран, говорят о том, что Иран себя чувствует уверенно, устойчиво и готов к сопротивлению», — сказал собеседник издания.

Военный эксперт уточнил, что на этом фоне все, кроме республиканцев в США, понимают, что в войне в Иране Штаты потерпели поражение.

«Что касается США, практически все страны, за исключением, может быть, республиканцев в Штатах, прекрасно понимают, что американцы, по сути, одержав в количественном смысле победу, в качественном отношении они потерпели на сегодняшний день поражение. Для Трампа вопрос захвата урана — это ключевой вопрос, из-за которого, по его словам, во всяком случае, начиналась операция», — добавил Кнутов.

