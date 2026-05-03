NZZ: Трамп решил вывести часть войск США из-за обиды на Мерца

Решение о выводе части американского военного контингента из Германии может быть связано с ухудшением отношений между Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Причиной стали резкие высказывания немецкого политика в адрес президента США, пишет Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что реакция Вашингтона последовала достаточно быстро: после публичной критики Трамп пригрозил сократить присутствие американских войск в Германии, а затем начал реализовывать этот шаг. Эксперты считают, что подобное развитие событий способно негативно отразиться на интересах Берлина в сфере безопасности и сотрудничества с США.
Авторы публикации также указывают, что Мерц, по их мнению, недооценил политический стиль Трампа и продолжает исходить из прежних представлений о трансатлантических отношениях. На этом фоне действия канцлера рассматриваются как просчёт, который может иметь долгосрочные последствия для немецко-американских отношений.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выводят войска из Германии из-за недостаточной активности стран Европы.