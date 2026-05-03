Вучич предрёк начало противостояния между США и Германией

Об этом сообщает газета Večernje novosti.
Сербский лидер пояснил, что решение президента США Дональда Трампа об отводе войск является значимым индикатором текущей геополитической ситуации.
По его словам, на сегодняшний день стратегические интересы европейского объединения и Соединённых Штатов больше не совпадают.
«(Решение США о частичном выводе войск из Германии. — RT) является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами», — сказал Вучич.
Ранее сообщалось, что США выводят войска из Германии из-за пассивности Европы.
3 мая Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на пять тыс. человек.
Германский политолог Александр Рар прокомментировал возможный вывод американских войск с территории Германии.