Вучич предрёк начало противостояния между США и Германией

Вывод американского военного контингента с территории Германии означает наступление точки невозврата в отношениях между Вашингтоном и Евросоюзом, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает газета Večernje novosti.

Сербский лидер пояснил, что решение президента США Дональда Трампа об отводе войск является значимым индикатором текущей геополитической ситуации.

По его словам, на сегодняшний день стратегические интересы европейского объединения и Соединённых Штатов больше не совпадают.

«(Решение США о частичном выводе войск из Германии. — RT) является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами», — сказал Вучич.

Ранее сообщалось, что США выводят войска из Германии из-за пассивности Европы.

3 мая Трамп заявил, что американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на пять тыс. человек.

Германский политолог Александр Рар прокомментировал возможный вывод американских войск с территории Германии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше