Дмитриев: Мир стремительно движется к крупнейшему энергокризису в истории

Мир стремительно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Такое мнение в воскресенье, 3 мая, выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что уровень взаимодействия России и Европы чудовищен. По его мнению, конфликт носит экзистенциальный характер.
Политик также отметил, что его часто упрекают в том, что он использует жесткую риторику и говорит о ядерном апокалипсисе. Однако, по его словам, он реально возможен.
Кроме того, немецкая газета Berliner Zeitung сообщала, что Европейский союз (ЕС) на фоне экономического кризиса усиливает милитаризацию отношений с Россией.
Соединенные Штаты тоже оказались в кризисе из-за необходимости ядерного сдерживания одновременно России и КНР, а также растущих возможностей Северной Кореи, утверждают в Пентагоне.