Россиян предупредили, опасна ли езда на зимней резине в тёплую погоду

Использование зимних шин в тёплый период напрямую влияет на безопасность и поведение автомобиля на дороге, предупредили RT в пресс-службе «СберАвто».
«При температуре выше +5…+7 °C состав зимней резины становится слишком мягким — ухудшается сцепление с сухим асфальтом, снижается точность управления, а реакции автомобиля на манёвры водителя становятся менее предсказуемыми. На практике это особенно заметно в городских условиях при торможении в потоке и резких перестроениях», — подчеркнули специалисты.
В таких условиях увеличивается тормозной путь — в среднем на несколько метров, а в отдельных сценариях разница может быть кратной, предупредили они.
«Автомобиль хуже держит прямую траекторию движения, и ухудшается манёвренность, возрастает риск заносов при ускорении и в поворотах. Кроме того, на мокрой дороге возникает риск потери контакта шин с покрытием из-за воды, и автомобиль может хуже реагировать на руль и торможение. Отдельный фактор — износ и эксплуатационные характеристики», — рассказали в сервисе.
Отмечается, что в тёплую погоду зимние шины быстрее теряют прочность и изнашиваются, увеличивается уровень шума, а также расход топлива за счёт более высокого сопротивления качению.
«При использовании шипованных шин дополнительно страдает дорожное покрытие, а сами шины перегреваются и могут повреждаться при высокой скорости», — заключили собеседники RT.
