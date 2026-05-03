Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили, опасна ли езда на зимней резине в тёплую погоду

Использование зимних шин в тёплый период напрямую влияет на безопасность и поведение автомобиля на дороге, предупредили RT в пресс-службе «СберАвто».

Использование зимних шин в тёплый период напрямую влияет на безопасность и поведение автомобиля на дороге, предупредили RT в пресс-службе «СберАвто».

«При температуре выше +5…+7 °C состав зимней резины становится слишком мягким — ухудшается сцепление с сухим асфальтом, снижается точность управления, а реакции автомобиля на манёвры водителя становятся менее предсказуемыми. На практике это особенно заметно в городских условиях при торможении в потоке и резких перестроениях», — подчеркнули специалисты.

В таких условиях увеличивается тормозной путь — в среднем на несколько метров, а в отдельных сценариях разница может быть кратной, предупредили они.

«Автомобиль хуже держит прямую траекторию движения, и ухудшается манёвренность, возрастает риск заносов при ускорении и в поворотах. Кроме того, на мокрой дороге возникает риск потери контакта шин с покрытием из-за воды, и автомобиль может хуже реагировать на руль и торможение. Отдельный фактор — износ и эксплуатационные характеристики», — рассказали в сервисе.

Отмечается, что в тёплую погоду зимние шины быстрее теряют прочность и изнашиваются, увеличивается уровень шума, а также расход топлива за счёт более высокого сопротивления качению.

«При использовании шипованных шин дополнительно страдает дорожное покрытие, а сами шины перегреваются и могут повреждаться при высокой скорости», — заключили собеседники RT.

Ранее россиян предупредили, что грозит за грязные номера машины.