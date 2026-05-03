Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, выступила с резкой критикой украинского руководства. Она заявила, что значительное влияние на управление страной получили друзья и бизнес-партнёры Зеленского, которые получают от этого финансовую выгоду. Кто стоит за разоблачениями Мендель, aif.ru объяснил политолог Василий Вакаров.
«Практически вся уходящая неделя наполнилась новыми разоблачениями по поводу коррупции на Украине в связи с окружением Зеленского. Разоблачение Мендель ценится, поскольку она была пресс-секретарём Зеленского и получала информацию непосредственно от него. Ее заявления нацелены на внешнюю аудиторию, её козыри, её влияние, прежде всего, нацелены на внешнюю политику Украины», — сказал он.
По словам собеседника издания, за заявлениями Мендель стоят два человека, которые планируют создать новую власть на Украине.
«На внешнем треке не так много представителей Украины, которые выступают против Зеленского. На мой взгляд, это группа проамериканских лоббистов от Украины, и в первую очередь это группа, которая сейчас проживает на территории Европы. Это Левочкин и Новинский. Они сейчас не вместе, но это два человека, которые собираются принимать участие в том, что называется создание новой власти на Украине. Неважно, это будут выборы или это будет каким-то другим способом. Мендель вещает от имени этих двоих людей», — объяснил политолог.
Вакаров уточнил, что заявления Мендель направлены на то, чтобы Европа и США завершили финансирование Украины.
«Нужно сделать так, чтобы больше никто, никакая из сторон не выдавала деньги на продолжение конфликта Украине. То есть цель — завершить конфликт или закончить хотя бы боевые действия. Режим Зеленского будет продолжать конфликт до тех пор, пока его будут финансировать. Люди, которые сейчас раскачивают эту ситуацию, они за то, чтобы финансирование Зеленского завершилось и, соответственно, закончились бы боевые действия на Украине», — резюмировал политолог.