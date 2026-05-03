Позорная тайна Брижит: в Париже готовы новые разоблачения, Макроны в панике

После окончания президентского срока Эммануэля Макрона могут с новой силой возобновиться разбирательства на тему пола* его супруги Брижит, сообщил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, племянник Макрона по линии семьи Брижит Макрон Жан-Александр Тронье признался, что ожидает завершения президентского срока своего родственника, поскольку последние годы были очень трудными для семьи.
Незадолго до этого и Брижит Макрон рассказала о подавленном состоянии. Первая леди призналась, что у нее «бывают моменты пессимизма, которых раньше никогда не было».
«После окончания срока Макрона на посту президента могут возобновиться и претензии по поводу пола Брижит. Эта тема может раскрутиться с новой силой. И в этот раз уже тяжелее будет защищаться, потому что не будет той же власти. Если до этого они могли каким-то образом использовать спецслужбы, правоохранительные органы, то после окончания президентского срока чету будет ждать не очень веселое будущее», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что Брижит Макрон шокировала общественность, оставив мужа.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.