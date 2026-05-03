Генконсул Черкашин: в Австрии обижают русских

Генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о многочисленных случаях недружественного отношения к российским гражданам и организациям соотечественников в Австрии, зафиксированных за последнее десятилетие. Как передает РИА Новости, дипломат подчеркнул, что подобные инциденты имели системный характер, однако, несмотря на внешнее давление, российская диаспора продолжает активную деятельность и проведение совместных мероприятий.