Онколог рассказал о шансах человечества полностью победить рак

Полная ликвидация всех онкологических заболеваний в обозримом будущем вряд ли возможна, однако врачи способны снизить уровень смертности за счёт новых препаратов, сообщил онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.
Его слова приводит РИА Новости.
Специалист прокомментировал перспективы лечения онкологии с помощью развития медицины и создания персонализированных мРНК-вакцин.
Врач пояснил, что рак представляет собой сотни генетически разнородных заболеваний, поэтому его полное искоренение маловероятно. По его словам, в будущем большинство форм недуга может превратиться в хронические контролируемые состояния.
Специалист добавил, что сейчас подобные вакцины проходят успешные испытания при лечении меланомы, рака лёгкого и поджелудочной железы.
«Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно», — сказал Антон Саад.
