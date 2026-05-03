Онколог рассказал о шансах человечества полностью победить рак

Полная ликвидация всех онкологических заболеваний в обозримом будущем вряд ли возможна, однако врачи способны снизить уровень смертности за счёт новых препаратов, сообщил онколог и эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Антон Саад.

Его слова приводит РИА Новости.

Специалист прокомментировал перспективы лечения онкологии с помощью развития медицины и создания персонализированных мРНК-вакцин.

Врач пояснил, что рак представляет собой сотни генетически разнородных заболеваний, поэтому его полное искоренение маловероятно. По его словам, в будущем большинство форм недуга может превратиться в хронические контролируемые состояния.

Специалист добавил, что сейчас подобные вакцины проходят успешные испытания при лечении меланомы, рака лёгкого и поджелудочной железы.

«Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно», — сказал Антон Саад.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог и онколог Московского НИИ им. Герцена Петр Чумаков рассказал RT, когда в России могут начать применять вакцину от рака.