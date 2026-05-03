Иран разбил в хлам базы США: Белый дом разбирает последствия атак

По меньшей мере 16 военных объектов США в восьми странах на Ближнем Востоке повреждены Ираном в ходе боевых действий. В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему Штатам выгодно разрушение их баз.
«Часть баз в результате иранских ударов была выведена из строя, часть действительно стала непригодна. Но здесь нужно понимать, что прежде чем началась операцич против Ирана, американцы эвакуировали значительную часть личного состава и вывезли оборудование, технику, которые не потребуется в срочном порядке для ведения боевых действий из данного района. Так они минимизировали ущерб от ударов по этим базам. Эти военные объекты будут восстановлены в сжатые сроки. За работы Штаты будут платить местным фирмам, которые принадлежат арабским шейхам. И это будет способствовать определённому улучшению отношений. С другой стороны, здесь тоже будет присутствовать немаленькая коррупционная составляющая, в которой заинтересованы командиры этих баз и американское командование, которое отвечает за тыловое обеспечение американских войск в регионе Персидского залива», — сказал он.
Кнутов обратил внимание на то, что общая сумма расходов на войну США с Ираном составляет уже порядка 65 миллиардов долларов.
«Эти расходы, которые идут на непосредственно войну, связаны с тем, что Трамп в своё время, в период предвыборной кампании, обещал заказы крупные военно-промышленному комплексу. Потери, которые несут США, несёт Пентагон. Это говорит о том, что будут закупаться новые самолёты. Например, новый заправщик стоит в 3 раза дороже старого, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения тоже в 3−4 раза дороже. Таким образом идёт фактически обновление парка, обновление заказов, и тем самым, с одной стороны, Трамп раздражает демократов, но с другой стороны, он отрабатывает обещания в отношении военных заказов, которые давал ВПК», — объяснил военный эксперт.
