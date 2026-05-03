Иран разбил в хлам базы США: Белый дом разбирает последствия атак

«Часть баз в результате иранских ударов была выведена из строя, часть действительно стала непригодна. Но здесь нужно понимать, что прежде чем началась операцич против Ирана, американцы эвакуировали значительную часть личного состава и вывезли оборудование, технику, которые не потребуется в срочном порядке для ведения боевых действий из данного района. Так они минимизировали ущерб от ударов по этим базам. Эти военные объекты будут восстановлены в сжатые сроки. За работы Штаты будут платить местным фирмам, которые принадлежат арабским шейхам. И это будет способствовать определённому улучшению отношений. С другой стороны, здесь тоже будет присутствовать немаленькая коррупционная составляющая, в которой заинтересованы командиры этих баз и американское командование, которое отвечает за тыловое обеспечение американских войск в регионе Персидского залива», — сказал он.