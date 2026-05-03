ТАСС: житель Черниговской области указал жестами ВС РФ место дислокации ВСУ

Российские операторы нанесли массированный удар по указанному месту, сообщили в силовых структурах.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Мирный житель указал жестами место расположения военных ВСУ российским разведчикам в населенном пункте Гремяч Черниговской области, когда они пролетали на дроне над ними. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Оператор БПЛА ВС РФ в ходе аэроразведки местности обнаружил движение, как удалось установить, это был местный житель населенного пункта Гремяч [Черниговской области]. Оператор БПЛА, пролетая над ним, получил подсказку — при помощи жестов он указал, где располагаются вэсэушники, куда российские дроноводы нанесли массированный удар», — сказал собеседник агентства.

Он отметил что, в результате атаки позиция противника была полностью уничтожена, местный житель не пострадал.

