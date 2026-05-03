Эксперт назвала ошибки, которые могут уменьшить размер пенсии россиян

Ошибки в учёте трудового стажа, неучтённые периоды службы в армии или невыплата страховых взносов работодателем могут привести к снижению размера будущей пенсии, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Её слова приводит РИА Новости.
Юрист пояснила, что к потере части средств часто приводят работа без официального оформления, технические сбои при передаче данных и расхождения в личных документах.
По её словам, размер начислений может дополнительно уменьшиться при переезде граждан в другой регион из-за отмены местных надбавок.
«Любые “выпадающие” периоды автоматически снижают базу расчёта», — сказала Голубева.
Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, кто из пенсионеров получит прибавку в мае 2026 года.