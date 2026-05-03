Россиян предупредили об опасности использования надломанного шнура для зарядки

В надломанном шнуре повреждается внешняя изоляция и частично или полностью перетираются тонкие медные жилы. Медные волокна рвутся не одновременно: часть из них ещё контактирует, но контакт этот нестабильный.
Как предупредил в беседе с RT заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков, при каждом подключении кабеля к зарядке конфигурация соприкосновений меняется, а вместе с ней скачет электрическое сопротивление в месте надлома.
«Точно предсказать момент возможного искрения или перегрева невозможно. В месте надлома возникают микрообрывы и нестабильные контакты. При прохождении тока это порождает импульсные помехи и всплески напряжения, которые проходят в контроллер питания смартфона», — добавил специалист.
Он объяснил, что повреждённые кабели и некачественные зарядники повышают риск сбоев в работе зарядки: медленная зарядка, отключение на 70—80%, проблемы с распознаванием подключения.
«Современные смартфоны имеют защиту, но длительное использование нестабильного питания может ускорить деградацию компонентов. Верный признак серьёзного повреждения: при изгибе кабеля в месте повреждения зарядка прерывается, а при выпрямлении восстанавливается. Это указывает на частичный обрыв жилы и нестабильный контакт внутри», — предостерёг Буряков.
Отмечается, что любая механическая фиксация места надлома изолентой, скотчем или термоусадкой не устраняет электрический дефект: контакт остаётся нестабильным, риск перегрева сохраняется.
«Единственное правильное решение — замена кабеля. Если шнур несъёмный, менять придётся всё устройство», — заключил собеседник RT.
