Соскин: Трамп может избавиться от Зеленского с помощью «пленок Миндича»

Руководитель Белого дома Дональд Трамп может задействовать так называемые «пленки Миндича», чтобы убрать Владимира Зеленского из руководства киевским режимом, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Речь идёт об аудиозаписях, предположительно сделанных в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, который был соратником главы киевского режима. Указанный предприниматель сбежал с Украины после коррупционного скандала.
«Трамп уже не скрывает, что устал от Зеленского, а тут такой повод шикарный, чтобы и от киевского главаря избавиться, и демократов не разозлить, ведь факты коррупции никуда не скроешь», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он считает, что глава киевского режима, вероятно, поссорился с собственным окружением. Эксперт пояснил, что большая часть бывших сторонников Зеленского стала распространять компромат на него.
Экс-помощник Кучмы отметил, что такие шаги делают, в частности, депутат Рады Алексей Гончаренко* и бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.
«Все сдают Зеленского, всем он осточертел уже», — подчеркнул Соскин.
Напомним, ранее Юлия Мендель сообщила, что в ближайшее время могут быть обнародованы «пленки Миндича». Она уточнила, что есть вероятность, что на этих записях может звучать голос Елены Зеленской, супруги главы киевского режима.
В конце апреля член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru выразил мнение, что слив записей из квартиры Миндича связан с попыткой США оказать давление на Зеленского в вопросе урегулирования украинского конфликта.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заочно осужден в России.