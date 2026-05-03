Ядерные учения Франции и Польши противоречат акту Россия-НАТО, заявил посол

«То, что сейчас они говорят с поляками, с финнами, — это прямое нарушение Основополагающего акта. Это фактически один из немногих уцелевших на руинах разоруженческого процесса документов», — сказал посол.
Мешков указал, что этот документ можно и сейчас найти на сайте НАТО, так как он является действующим.
«Хотя от целого ряда его положений, в частности, работы Совета Россия-НАТО, НАТО отказалась, от самого документа НАТО не отказывалась. И вот этот документ гласит: “Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов, и не имеет необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил”, — напомнил дипломат.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Париж ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.