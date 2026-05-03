Количество сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 51

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 51, боевая работа продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

Ранее Дрозденко сообщал о 43 сбитых БПЛА над регионом.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

Глава региона отметил, что боевая работа продолжается.

