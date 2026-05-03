Вучич: отношения ЕС и США достигли точки невозврата

Вучич заявил, что вывод американского контингента с территории ФРГ показывает наступление точки невозврата в отношениях между США и Евросоюзом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США о частичном выводе войск из Германии свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений между Вашингтоном и Евросоюзом. По его мнению, происходящее показывает, что интересы двух крупнейших западных центров силы всё сильнее расходятся.

Сербский лидер считает, что этот шаг может стать началом более глубокого политического противостояния между США и Германией. Он отметил, что напряжённость между сторонами способна быстро нарастать и повлиять на общую ситуацию внутри западного блока.

Вучич также подчеркнул, что подобные изменения в международных отношениях могут затронуть и Сербию. По его словам, возможные разногласия между Вашингтоном и европейскими странами способны отразиться на сербской экономике, политике и деловой сфере.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выводят войска из Германии из-за недостаточной активности стран Европы.

