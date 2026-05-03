Вучич: отношения ЕС и США достигли точки невозврата

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США о частичном выводе войск из Германии свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений между Вашингтоном и Евросоюзом. По его мнению, происходящее показывает, что интересы двух крупнейших западных центров силы всё сильнее расходятся.