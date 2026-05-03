Страшный финал: Макрону предрекли отставку, тюрьму, скандал с Брижит

Президенту Франции Эммануэлю Макрону после окончания срока его полномочий грозит череда судебных разбирательств, сообщил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Елисейский дворец, который сейчас кажется неприступной крепостью, может превратиться для хозяина в мышеловку, как только он покинет своё кресло.
Тайны родственников.
Племянник Макрона по линии семьи Брижит Макрон Жан-Александр Тронье признался, что ожидает завершения президентского срока своего родственника. По его словам, последние годы стали непростыми для семьи, которая столкнулась с повышенным вниманием и ограничением привычной свободы после прихода Макрона к власти.
В частности, Тронье сообщил, что политическая карьера Макрона негативно сказалась на его бизнесе.
По его утверждению, компания начала терять заказы со стороны ряда организаций и советов, связанных с профсоюзами, поскольку сотрудничество с семьёй главы государства вызывало нежелательные ассоциации.
Незадолго до этого и Брижит Макрон рассказала о подавленном состоянии. Первая леди призналась, что у нее бывают моменты пессимизма, которых раньше не было.
Семья Макронов, привыкшая к спокойной и размеренной жизни, оказалась в эпицентре ненависти, которую их родственник сеял своей политикой.
Президентский иммунитет закончится: что ждёт Макрона после 2027 года.
Перенджиев отметил, что окончание президентского срока Макрона (который истекает в 2027 году) вряд ли принесет облегчение его семье. Наоборот, всё самое страшное начнётся именно тогда, когда исчезнет защита, которую даёт президентская должность.
«Главный вопрос не в том, чем будет заниматься Макрон, а будут ли какие-то структуры заниматься им. Потому что, на мой взгляд, Макрон может повторить судьбу Саркози. Может быть, не сразу, но звоночки есть. У его приближенных уже прошли обыски, а когда он перестанет быть президентом, лишится иммунитета, то раскрыться может много чего интересного. Наверняка, всплывут какие-то коррупционные скандалы. Не исключено, что в них будет фигурировать и сама Брижит», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, после окончания президентского срока Макрон, вероятно, утонет в судебных разбирательствах.
«Макрон если и будет чем-то заниматься, то это, например, нанимать себе адвокатов. Сложно сказать: посадят его или нет, но в любом случае судебных процессов ему не избежать. Тихого постпрезидентства у него точно не будет. В конечном итоге, есть же еще и Марин Ле Пен, которая подверглась политическому преследованию. Возможно, она будет добиваться справедливости», — добавил эксперт.
Эк-президент Франции Николя Саркози получил реальный тюремный срок за коррупцию и влияние на судью. Его пример показал, что во Франции даже экс-президенты не имеют иммунитета перед законом.
Макрон, который чувствовал себя неприкасаемым, рискует повторить его судьбу. И если против Саркози были только коррупционные дела, то против Макрона может всплыть гораздо больше: и связи с олигархами, и отмывание денег через Украину, и даже сомнительные истории с семейным бизнесом.
Украинские схемы и коррупция: что может всплыть.
Перенджиев не исключил, что Макрон может быть замешан в различных схемах по отмыванию денег, в том числе с теми, которые могут быть связаны с Украиной. Франция под руководством Макрона была одной из самых активных стран ЕС в поддержке Киева.
Миллиарды евро ушли на военную помощь, гуманитарные программы и финансовую поддержку украинского бюджета. Европейские налогоплательщики вправе спросить: куда именно ушли их деньги? И, возможно, ответы приведут прямо в кабинет бывшего президента.
Пока Макрон у власти, его оппоненты молчат. Но как только он станет обычным гражданином, расследования могут начаться одновременно с разных сторон. Марин Ле Пен, которую на протяжении многих лет преследовали политически мотивированные обвинения, безусловно, попытается вернуть долг.
Скандал с полом Брижит: тема, которая вернётся с новой силой.
После окончания президентского срока Эммануэля Макрона могут с новой силой возобновиться разбирательства на тему пола* его супруги Брижит, сообщил Перенджиев. Тема, которую власть предпочитала не замечать, используя административный ресурс и спецслужбы для подавления неудобных вопросов, после отставки президента может вырваться наружу с сокрушительной силой.
«После окончания срока Макрона на посту президента могут возобновиться и претензии по поводу пола Брижит. Эта тема может раскрутиться с новой силой. И в этот раз уже тяжелее будет защищаться, потому что не будет той же власти. Если до этого они могли каким-то образом использовать спецслужбы, правоохранительные органы, то после окончания президентского срока чету будет ждать не очень веселое будущее», — отметил эксперт.
Эммануэль Макрон может ещё не осознавать, какое будущее его ждёт. Он привык к власти, лести и вседозволенности. Но пример Саркози должен его отрезвить. Во Франции перестают быть президентами — и сразу становятся обвиняемыми.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.