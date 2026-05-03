Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возможность возобновления ударов США по Ирану

Дональд Трамп заявил, что США могут возобновить боевые действия против Ирана, если Вашингтон расценит действия Тегерана неподобающими.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп считает возможным сценарий с возобновлением Соединёнными Штатами боевых действий против Ирана.

В Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где глава Белого дома общался с журналистами, ему задали вопрос, не исключает ли он варианта, при котором американские военные вновь начнут наносить удары по иранской территории. Президент ответил, что не может сказать об этом прессе. Вместе с тем американский лидер всё же дал комментарий.

«Если они поступят неподобающе, если они делают “что-то плохое”. Посмотрим. Но это, несомненно, возможность, которая может иметь место», — заявил Трамп.

Напомним, ранее агентство Associated Press сообщило, что 1 мая Белый дом уведомил американский Конгресс США о том, что считает законченной военную операцию против Тегерана. За несколько дней до этого газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше