Трамп допустил возможность возобновления ударов США по Ирану

В Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где глава Белого дома общался с журналистами, ему задали вопрос, не исключает ли он варианта, при котором американские военные вновь начнут наносить удары по иранской территории. Президент ответил, что не может сказать об этом прессе. Вместе с тем американский лидер всё же дал комментарий.
«Если они поступят неподобающе, если они делают “что-то плохое”. Посмотрим. Но это, несомненно, возможность, которая может иметь место», — заявил Трамп.
Напомним, ранее агентство Associated Press сообщило, что 1 мая Белый дом уведомил американский Конгресс США о том, что считает законченной военную операцию против Тегерана. За несколько дней до этого газета The Wall Street Journal написала, что Дональд Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана.