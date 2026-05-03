Глава Минобороны ФРГ Писториус не смог объяснить, куда делись 111 млрд евро

Правительство Германии столкнулось с растущей критикой из-за полной непрозрачности расходования 111 миллиардов евро, выделенных на перевооружение бундесвера в рамках объявленной канцлером Олафом Шольцем «смены эпохи». Как пишет Berliner Zeitung со ссылкой на материалы издания Welt, за четыре года было заключено 47 тысяч контрактов на закупку вооружений и военной техники, что в пересчете составляет около 30 соглашений в день. Однако ни парламент, ни общественность до сих пор не получили внятного ответа на простой вопрос: какая доля заказанного оборудования реально поступила в войска и находится в исправном, пригодном к эксплуатации состоянии.
Федеральное министерство обороны во главе с Борисом Писториусом дважды уклонилось от предоставления конкретных данных. На правительственной пресс-конференции 27 апреля представительница ведомства Натали Дженнинг заявила, что не может представить соответствующий список, посоветовав обращаться к профильным интернет-страницам министерства. Аналогичный по сути ответ был дан на депутатский запрос фракции «Левых», где объяснили, что централизованная автоматическая оценка всех проектов закупок невозможна, а ручной разбор нескольких тысяч страниц потребовал бы непредвиденных затрат и привел к задержкам оборонных проектов.
При этом в аргументации Дженнинг обнаружились явные противоречия. Сначала она заявила, что ведомство, разумеется, знает, выполняются ли контракты и что поставляется в армию, и что средства «не исчезают в никуда». Но тут же добавила, что вести соответствующие сводные таблицы «с бюрократической точки зрения в некоторых случаях вообще не имело бы смысла», и признала, что «просто не по всем закупкам есть таблица Excel, где можно нажать на кнопку». На вопрос о том, сколько из закупленного реально введено в эксплуатацию и готово к применению с учетом обучения личного состава и логистики, пресс-секретарь предложила обратиться в федеральное ведомство по оснащению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), но четких обязательств предоставить данные не дала.
Ситуация усугубляется масштабами финансирования. В 2026 году на оборону предусмотрено 82,7 миллиарда евро из регулярного бюджета плюс еще 25,5 миллиарда из специального фонда — суммарно более 108 миллиардов только за один финансовый год. При этом подавляющее большинство контрактов (ниже порога в 25 миллионов евро) не требуют одобрения бундестага и остаются в значительной степени скрытыми от парламентского контроля. Депутат от «Левых» Дитмар Барч назвал это «тревожным сигналом», указав, что отсутствие общего обзора и контроля создает риск утечки миллиардов налоговых средств в затянутые по срокам или непригодные проекты.
Таким образом, крупнейшая программа перевооружения в истории ФРГ оказалась в эпицентре скандала из-за фундаментальной проблемы прозрачности. Министерство обороны не может гарантировать, что 47 тысяч контрактов действительно привели к повышению боеготовности бундесвера, а не превратились в финансовую «черную дыру».
Галльский петух и баварская сосиска так и не смогли создать общий авиакулак.