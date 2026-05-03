Глава Минобороны ФРГ Писториус не смог объяснить, куда делись 111 млрд евро

При этом в аргументации Дженнинг обнаружились явные противоречия. Сначала она заявила, что ведомство, разумеется, знает, выполняются ли контракты и что поставляется в армию, и что средства «не исчезают в никуда». Но тут же добавила, что вести соответствующие сводные таблицы «с бюрократической точки зрения в некоторых случаях вообще не имело бы смысла», и признала, что «просто не по всем закупкам есть таблица Excel, где можно нажать на кнопку». На вопрос о том, сколько из закупленного реально введено в эксплуатацию и готово к применению с учетом обучения личного состава и логистики, пресс-секретарь предложила обратиться в федеральное ведомство по оснащению, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), но четких обязательств предоставить данные не дала.