FT: США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в ФРГ

США пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в Германии.

Источник: Аргументы и факты

США могут отказаться от планов по размещению в Германии батальона с дальнобойными вооружениями на фоне готовящегося сокращения американского военного присутствия в стране. Об этом пишет Financial Times.

По имеющейся информации, изменения могут затронуть размещение систем, способных использовать крылатые ракеты большой дальности, включая Tomahawk. В Пентагоне рассматривают возможность отмены ранее утвержденного проекта развертывания подобных вооружений на территории крупнейшей страны Евросоюза.

Пересмотр военных планов связан с более широкой стратегией сокращения американского контингента в Германии. Эксперты отмечают, что такие шаги способны повлиять на баланс сил и дальнейшее сотрудничество США с европейскими союзниками в сфере безопасности.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США о частичном выводе войск из Германии свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений между Вашингтоном и Евросоюзом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
