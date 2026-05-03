FT: США пересмотрят решение разместить войска с дальнобойным оружием в ФРГ

США могут отказаться от планов по размещению в Германии батальона с дальнобойными вооружениями на фоне готовящегося сокращения американского военного присутствия в стране. Об этом пишет Financial Times.
Пересмотр военных планов связан с более широкой стратегией сокращения американского контингента в Германии. Эксперты отмечают, что такие шаги способны повлиять на баланс сил и дальнейшее сотрудничество США с европейскими союзниками в сфере безопасности.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение США о частичном выводе войск из Германии свидетельствует о серьёзном ухудшении отношений между Вашингтоном и Евросоюзом.