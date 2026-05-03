Россиян предупредили, надо ли оформлять больничный в праздничные дни

Листок нетрудоспособности по закону включает все календарные дни периода болезни, в том числе выходные и праздничные, напомнила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«Специальных положений для расчёта пособия по временной нетрудоспособности в такие периоды не предусмотрено, и оплата производится за каждый день, указанный в больничном листе, без увеличения его общей длительности за счёт праздников», — отметила она.
Однако, по словам специалиста, размер выплачиваемого пособия не является фиксированным и напрямую зависит от страхового стажа работника.
«При стаже восемь лет и более оплачивается 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%. Поэтому если болезнь возникла в праздники и оформление больничного оказывается невыгодным из-за низкой ставки пособия, работник может по своему усмотрению не оформлять больничный. А в случае затяжного недомогания листок нетрудоспособности можно открыть уже на рабочих днях после праздничных выходных, что позволит минимизировать финансовые потери», — заключила эксперт.
