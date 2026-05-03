Посол РФ: мечты о ЕС не решают проблем Северной Македонии

История расширения Евросоюза показывает иллюзорность подобных надежд, отметил Дмитрий Зыков.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Вступление в Евросоюз не решит проблем Северной Македонии, подобные надежды иллюзорны. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков в своем первом интервью.

«Многие местные политики видят путь к решению всех проблем страны, включая и права человека, в вступлении в ЕС. Однако история расширения Евросоюза со всей очевидностью показывает иллюзорность подобных надежд», — сказал он.

В этой связи дипломат привел в пример ситуацию в таких «демократических европейских государствах», как Латвия и Эстония, где нарушения прав русскоязычного населения возведены в ранг официальной политики при полном согласии Брюсселя.

Посол прокомментировал данные совместного доклада МИД РФ и Белоруссии от 24 июня 2025 года о ситуации с правами человека, в котором говорилось о том, что в Северной Македонии она остается сложной в связи с высоким уровнем коррупции, слабостью судебной системы, повсеместной практикой бытового насилия и социальной незащищенностью уязвимых групп населения.

Он подчеркнул, что упомянутые в докладе проблемы не являются плодом «российской пропаганды». «Они, к сожалению, реальны, а все данные, на которых основывается доклад, взяты из открытых македонских источников. И, если судить по тем же источникам, они за прошедший год никуда не делись», — отметил Зыков.

«Решение проблем с правами человека — в усилиях общества и государства. Как друзья македонского народа, мы, разумеется, желаем ему успехов в преодолении стоящих перед ним трудностей», — заключил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

