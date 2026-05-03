СМИ: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам

Axios: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Иран в своем предложении по мирному урегулированию требует перейти к обсуждению ядерной программы только после того, как будет достигнуто соглашение по остальным вопросам, в том числе снятию американской блокады с Ормузского пролива и прекращению войны в Иране и Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее иранские СМИ сообщали о том, что план Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание «нового механизма» судоходства в Ормузском проливе.

«Оно (иранское предложение — ред.) устанавливает дедлайн в один месяц для переговоров о сделке по открытию Ормузского пролива, прекращению морской блокады со стороны США и окончательному завершению войны в Иране и в Ливане… Только после того, как подобная сделка будет достигнута, начнется следующий месяц переговоров, чтобы попытаться достичь сделки по ядерной программе», — говорится в публикации со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием иранского плана.

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше