«Самое вкусное»: В МИД заявили о новом этапе передела оборонки в Киеве

Отметим, что вечером 28 апреля в сеть утекли новые аудиозаписи разговоров Тимура Миндича — бизнесмена и близкого друга Владимира Зеленского. В одном из фрагментов он и секретарь СНБО Рустем Умеров обсуждают финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается сам Миндич. В другом эпизоде бизнесмен беседует с Сергеем Шефиром, одним из учредителей студии «Квартал-95». Они активно обсуждают ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.