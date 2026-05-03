Перемирие кончается, начинается буря: в Иране готовится страшное

Военный эксперт Юрий Кнутов поделился мнением, что речь идет не о мире, а о тактической паузе. В беседе с aif.ru он заявил, что нынешнее перемирие является уловкой Трампа для проведения перегруппировки сил и подготовки к захвату иранского урана.
«Это многоходовка»: США стягивают десант.
По словам Кнутова, активная подготовка к продолжению военных действий не вызывает сомнений. Трамп использует двухмесячный период для маневра без дополнительного согласования с Конгрессом.
«В том, что продолжение военных действий готовится, нет никаких сомнений. Перемирие — это просто уловка Трампа с целью провести перегруппировку сил… Сейчас туда направляется группа десантных кораблей, порядка 2000 десантников и другие средства, вертолёты, самолёты», — подчеркнул эксперт.
Основная цель этой «многоходовки», как выразился Кнутов, — отвлечение внимания. По его словам, готовится операция, которая может включать массированные бомбардировки электростанций и объектов логистики, а также отвлекающий маневр с якобы высадкой десанта на остров Харк. Однако главный удар будет нанесен скрытно.
«Основная операция — это захват иранского урана… скрытная десантная операция ограниченными силами, которые уже прибыли в район Персидского залива», — раскрыл детали собеседник издания.
Эксперт также назвал репетицией недавнюю операцию по якобы поиску пилота. «Это был такой пробный шар… Захват иранского урана — вот главная цель Трампа», — подчеркнул Кнутов.
Иран готов ответить.
Аналитик убежден, что Тегеран осознает замыслы противника и активно готовится к обороне. По оценке Кнутова, ракетная программа и производство дронов продолжаются, несмотря на предыдущие удары.
«В Иране, думаю, тоже в курсе подобного развития событий и достаточно серьёзно готовятся, усиливают ракетную программу. Было сказано, что производят ракетное вооружение. Основная масса подземных заводов Ирана сохранилась. Там выпускаются и беспилотники, и ракеты. Кроме того, сохранилось большое количество туннелей как с беспилотниками, так и с ракетами, поэтому велика вероятность того, что Иран будет сопротивляться достаточно жёстко.», — отметил он, добавив, что Иран чувствует себя «уверенно и устойчиво».
На этом фоне, по мнению эксперта, становится очевидно, что в качественном отношении США проигрывают кампанию. «Практически все страны… прекрасно понимают, что американцы, по сути, одержав в количественном смысле победу, в качественном отношении они потерпели поражение», — заявил Кнутов.
Почему США выгодно разрушение собственных баз на Ближнем Востоке.
Особого внимания заслуживает экономическая сторона конфликта. В ходе боевых действий Иран повредил как минимум 16 военных объектов США в восьми странах Ближнего Востока. Однако Кнутов объяснил aif.ru, что Штаты минимизировали ущерб для личного состава, заранее эвакуировав людей и технику.
По словам военного эксперта, разрушение баз даст возможность США улучшить взаимоотношения с местным бизнесом, ведь именно местные фирмы будут восстанавливать объекты.
«За работы Штаты будут платить местным фирмам, которые принадлежат арабским шейхам. И это будет способствовать определённому улучшению отношений», — объяснил Кнутов.
Кроме того, он обратил внимание на коррупционную составляющую.
«С другой стороны, здесь тоже будет присутствовать немаленькая коррупционная составляющая, в которой заинтересованы командиры этих баз и американское командование, которое отвечает за тыловое обеспечение американских войск в регионе Персидского залива», — уточнил он.
Война на Ближнем Востоке как способ выполнить предвыборные обещания.
Кнутов обратил внимание на то, что общая сумма расходов на войну США с Ираном составляет уже порядка 65 миллиардов долларов. По его словам, потери самолетов, военной техники и необходимость производства ракет дают возможность Трампу выполнить свои предвыборные обещание. данные американскому военно-промышленному комплексу.
«Эти расходы, которые идут на непосредственно войну, связаны с тем, что Трамп в своё время, в период предвыборной кампании, обещал заказы крупные военно-промышленному комплексу. Потери, которые несут США, несёт Пентагон. Это говорит о том, что будут закупаться новые самолёты. Например, новый заправщик стоит в 3 раза дороже старого, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения тоже в 3−4 раза дороже. Таким образом идёт фактически обновление парка, обновление заказов, и тем самым, с одной стороны, Трамп раздражает демократов, но с другой стороны, он отрабатывает обещания в отношении военных заказов, которые давал ВПК», — объяснил военный эксперт.