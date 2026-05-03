В МИД рассказали, что ждет здание на Смоленской площади

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В правом корпусе исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади демонтируют в рамках ремонта все внутренние стены, лестницы, части перекрытий и покрытий для восстановления с учетом современных требований к пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
«Одновременно с этим в зоне “А” (Правая 16-ти этажная пристройка) внутри здания будет проведен весь комплекс работ, связный с реконструкцией, за исключением отдельных помещений, подлежащих реставрации», — рассказали в ведомстве.
По словам собеседников агентства, «будут проведены демонтажные работы, включая демонтаж существующего инженерного оборудования и оборудования вертикального транспорта». Кроме того, «будут демонтированы все внутренние стены и перегородки, лестницы, части перекрытий и покрытий».
«После проведения ремонтно-восстановительных работ и усилений основных несущих конструкций будут восстановлены лестницы с учетом современных требований к пожарной безопасности, будут восстановлены кровельные покрытия внутренние стены и отделка помещений, заполнение дверных и оконных проемов», — разъяснили в МИД РФ.
Отмечается, что «зона “А” (правая 16-ти этажная пристройка) будет оснащена современным климатическим оборудованием, обеспечивающим комфортную работу, противопожарными системами, оборудованием вертикального транспорта, индивидуальным тепловым пунктом и комплексной трансформаторной подстанцией, обеспечивающей Зону “А” необходимой электрической мощностью и другими инженерными сетями и оборудованием».
Здание Министерства иностранных дел — одна из семи построенных «сталинских высоток» возведено в 1948—1953 годах.
Центральная часть здания состоит из 27 этажей, её высота — 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад — светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними — в 6-этажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.