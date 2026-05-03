«Иногда мечты сбываются»: Израильский министр получил на юбилей от жены торт с виселицей

Торт с петлёй в подарок израильскому министру. Видео © X / Wesam Afifa.
На торте сделали две надписи. Первая гласила — «Поздравляем министра Бен-Гвира». Вторая содержала фразу — «Иногда мечты сбываются». Торт министру преподнесла супруга.
Напомним, 30 марта парламент Израиля одобрил смертную казнь для палестинцев. Эту меру наказания отменили ещё в 1954 году. Новый закон предусматривает приведение приговора в исполнение в течение 90 дней. Право на помилование в таких случаях не предусмотрено.
