«Иногда мечты сбываются»: Израильский министр получил на юбилей от жены торт с виселицей

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир отметил юбилей необычным подарком. Политику преподнесли торт с изображением петли на кремовой поверхности. Дизайн кондитерского изделия приурочили к принятию закона о смертной казни для палестинцев. Об этом сообщил «7 канал».

Источник: Life.ru

Торт с петлёй в подарок израильскому министру. Видео © X / Wesam Afifa.

На торте сделали две надписи. Первая гласила — «Поздравляем министра Бен-Гвира». Вторая содержала фразу — «Иногда мечты сбываются». Торт министру преподнесла супруга.

Напомним, 30 марта парламент Израиля одобрил смертную казнь для палестинцев. Эту меру наказания отменили ещё в 1954 году. Новый закон предусматривает приведение приговора в исполнение в течение 90 дней. Право на помилование в таких случаях не предусмотрено.

