«Иногда мечты сбываются»: Израильский министр получил на юбилей от жены торт с виселицей

Напомним, 30 марта парламент Израиля одобрил смертную казнь для палестинцев. Эту меру наказания отменили ещё в 1954 году. Новый закон предусматривает приведение приговора в исполнение в течение 90 дней. Право на помилование в таких случаях не предусмотрено.