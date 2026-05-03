Туристы из Индонезии рассказали, что мечтают увидеть в России

ДЖАКАРТА, 3 мая — РИА Новости. Интерес индонезийских туристов к поездкам в Россию продолжает расти, больше всего жители архипелага мечтают увидеть снег и северное сияние, рассказал РИА Новости индонезийский предприниматель в сфере туризма Ихсаннудин.

«Многие индонезийцы очень заинтересованы в турах в Россию. Через нашу компанию мы уже организовали поездки для более чем 2 тысяч индонезийских туристов, и интерес продолжает расти с каждым годом», — сообщил он.

По его словам, главным притяжением для жителей тропической страны остается возможность впервые увидеть снег и настоящую зиму.

«Больше всего их впечатляет снег, особенно тех, кто никогда раньше не видел зимы. Также их очень интересуют русская архитектура, знаменитые достопримечательности, история, музеи и искусство», — отметил собеседник агентства.

Наибольшей популярностью среди индонезийцев пользуются Москва и Санкт-Петербург благодаря культурному наследию и архитектуре, однако все больше туристов рассматривают и поездки в Мурманск ради северного сияния.

«Для многих индонезийских путешественников Мурманск — это место мечты, где они надеются увидеть северное сияние. Для многих такая поездка становится одним из самых незабываемых впечатлений в жизни», — добавил он.