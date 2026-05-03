Турецкие наемники на Украине недовольны, что им снизили обещанные выплаты

КУРСК, 3 мая — РИА Новости. Турецкие наёмники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам и снизили обещанные выплаты, рассказал РИА Новости турецкий журналист Джем Кыран.
«Украина их вызвала и очень хорошие деньги обещала, примерно 3000−4000 долларов. Их позиции снизились: они уже не иностранцы, они уже как украинские солдаты, обычные солдаты», — сообщил журналист.
Об этом Джем Кыран узнал от турецкого наёмника и из анализа социальных сетей. По его словам, изначально наемники имели отдельные подразделения и получали обещанные суммы. Однако теперь условия резко изменились.
«Они украинский язык не знают. С командиром они не могут общаться. Денег ещё меньше стало. То есть очень много непонятности у них. И, соответственно, они недовольны», — добавил Кыран.
Журналист отметил, что турки не могут общаться с командованием, поскольку никто не говорит с ними по-английски, а учить украинский язык никто не хочет. Мотивация, которая была в начале, полностью исчезла.
«Сейчас они получают уровень обычного украинского солдата. Они же почему приехали туда — за деньги… Ждут от них изучения украинского языка. Никто с ними не занимается, по-английски не разговаривает. Уже у них вот этой мотивации нет, как раньше», — резюмировал Кыран.