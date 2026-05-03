МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывших боевиков «Смерча», которые теперь служат в 101-й бригаде теробороны ВСУ, используют для казней солдат и против мирного населения Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что южнее села Сопычь (Сумская область — ред.) в составе 101-й бригады ТРО (теробороны — ред.) действуют группы боевиков с опытом АТО (так называемой “антитеррористической” операции ВСУ в Донбассе — ред.), состоящие ранее в вооруженном формировании “Смерч” (Киевская область)», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование использует этих людей «для казней собственных военнослужащих, а также как карательные отряды против гражданского населения».