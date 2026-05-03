Командир Жора: «Молния-2» уничтожила тяжелую бронемашину в тылу ВСУ на Сумщине

КУРСК, 3 мая. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» применил БПЛА «Молния-2» по цели ВСУ в Сумской области, при подлете дрон потерял управление из-за РЭБ и ушел вглубь территории Украины. Возвратив контроль над БПЛА, операторы обнаружили и уничтожили бронемашину в тылу ВСУ, рассказал ТАСС командир взвода беспилотных систем с позывным Жора.
«Поставлена задача — отработать по зданию в населенном пункте, где, предположительно, находился противник. “Молния-2” подлетает, а противник воздействует РЭБом, отбивает управление. Дрон идет дальше, уже в сторону противника, довольно далеко от их координат и вдруг ловит управление обратно. “Молния-2” видит по тепловой сигнатуре: рядом стоит какая-то тяжелая техника — танк или бронированная машина. И наносим поражение», — сказал командир взвода.
Жора добавил, что ситуация получилась неожиданная: ВСУ сами сбили управление, а БПЛА залетел в тыл и поразил такую серьезную цель.