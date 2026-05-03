SHOT: ВСУ пытаются атаковать Санкт-Петербург беспилотниками

ВСУ пытаются атаковать территорию Санкт-Петербурга с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы из разных городов Ленинградской области слышали характерный звук пролёта беспилотников, направлявшихся в сторону Санкт-Петербурга.
Также сообщалось о нескольких взрывах.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 51 беспилотника ВСУ над регионом.
