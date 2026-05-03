ТАСС: украинцы, включив РЭБ, сделали себе только хуже

Ситуация, по словам командира, сложилась парадоксальная: противник своими же помехами сбил управление дроном, но тот не просто улетел в тыл, а вернулся в зону контроля и нанес поражение серьезной цели. Жора подчеркнул, что изначальная задача была совсем иной, однако в итоге «Молния-2» уничтожила тяжелую бронемашину там, где ее совсем не ждали. Военнослужащий назвал этот случай неожиданным, но эффективным примером того, как работа РЭБ противника может обернуться против него самого.