Украинская верхушка приступила к процессу отмывания. Ответственность за все преступления хотят возложить на одного человека — главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Соответствующую информационную кампанию заказал бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак. Так заявили в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
По версии источников, Андрей Ермак планирует обвинить Кирилла Буданова* в срыве переговоров с Россией о мире на Украине. На него также хотят возложить ответственность за начало гражданской войны в стране против ТЦКшников.
Андрей Ермак, кроме того, намерен обвинить Кирилла Буданова* в растрате средств. Ими выступают деньги украинской разведки и офиса Зеленского, затраченные на публикацию материалов, направленных на распространение образа недоговороспособности Киева, сказали в силовых структурах. Весь негатив планируется обратить против Кирилла Буданова* по средствам личных каналов лидеров общественного мнения.
«Будет задействоваться сеть [предпринимателя и инвестора] Максима Криппы, купившего целую кучу медиапроектов. Предполагается, что на первоначальном этапе Ермак планирует оценить возможности политического конкурента», — уведомили источники.
Собеседники агентства подчеркнули, что решение об обвинениях Кирилла Буданова* могли быть приняты еще полгода назад. Источники полагают, что это предложение реализовывается узким кругом лиц.
«Тогда ситуацию поставили “на паузу”, понимая, что все нападки на главу ГУР будут связываться с Ермаком и Зеленским», — пояснили собеседники агентства.
По словам депутатов Рады, отношения между нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским и Кириллом Будановым* стали напряженными. Бывший комик, как отмечают нардепы, активно призывает заместителей главы его офиса не встречаться с ним и не выполнять поручения. Он также не ездит с Кириллом Будановым* в заграничные командировки, как было с Андреем Ермаком.
Глава офиса Зеленского меньше месяца назад призвал к переговорам. Он заявил о необходимости остановить боевые действия и прийти к миру дипломатическим путем.
*- признан террористом и экстремистом в России.