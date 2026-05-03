В Роспотребнадзоре назвали главную весеннюю опасность для дачников

С наступлением весеннего дачного сезона россияне рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой выступают грызуны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты предупреждают граждан о тяжёлом инфекционном заболевании, которое проявляется поражением мелких кровеносных сосудов, почек, лёгких и других органов.

В ведомстве пояснили, что главными источниками опасного вируса выступают рыжие полёвки и прочие мышевидные грызуны.

По их словам, возбудитель способен долго выживать при низких температурах и на грязных поверхностях, а специальной вакцины против него в настоящий момент не существует.

Эксперты добавили, что для минимизации рисков перед началом сезона необходимо тщательно проветрить дом и просушить вещи на солнце, убивающем вирус, а саму уборку следует проводить строго в защитной маске и перчатках.

Ранее эксперт «Мегамаркета» Денис Ширяев в беседе с RT подчеркнул, что один из доступных и простых способов защиты от клещей — правильно подобрать гардероб.