В Роспотребнадзоре назвали главную весеннюю опасность для дачников

С наступлением весеннего дачного сезона россияне рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой выступают грызуны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты предупреждают граждан о тяжёлом инфекционном заболевании, которое проявляется поражением мелких кровеносных сосудов, почек, лёгких и других органов.
В ведомстве пояснили, что главными источниками опасного вируса выступают рыжие полёвки и прочие мышевидные грызуны.
По их словам, возбудитель способен долго выживать при низких температурах и на грязных поверхностях, а специальной вакцины против него в настоящий момент не существует.
Эксперты добавили, что для минимизации рисков перед началом сезона необходимо тщательно проветрить дом и просушить вещи на солнце, убивающем вирус, а саму уборку следует проводить строго в защитной маске и перчатках.
