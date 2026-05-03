Названы страны, которые пострадают сильнее всего от роста цен на удобрения

РИА Новости: сильнее всего от роста цен на удобрения пострадают Индия и Пакистан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Резкий рост цен на удобрения из-за блокировки Ормузского пролива и перебоев в поставках сырья может привести к мировому аграрному кризису, сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и африканские страны, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.

«Удобрения напрямую зависят от цен на газ: до 70% их себестоимости связано с энергией. Поэтому энергетический кризис автоматически становится аграрным. Сильнее всего пострадают Индия, Бангладеш, Пакистан и ряд стран Африки», — отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что в 2022 году цены на удобрения выросли более чем на 80%, и это сразу отразилось на урожайности.

Согласно прогнозам Всемирного банка, мировые цены на удобрения в 2026 году увеличатся на 31%, а стоимость карбамида взлетит на 60%, до 675 долларов за тонну. Резкий рост стоимости удобрений объясняется особенностями их изготовления, а оно сильно зависит от транзита газа в Европу.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше