Генконсул в Зальцбурге отметил возросший интерес на переселение в Россию

ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Спрос на переселение в Россию среди соотечественников вырос, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

Источник: © РИА Новости

«Вырос спрос на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов», — сказал дипломат.

В целом, по его словам, основные обращения граждан России в генконсульство в Зальцбурге сегодня связаны с оформлением загранпаспортов, нотариальными действиями, а также вопросами гражданства и получением справок.

Так, например, по данным генконсула, в 2024 году количество заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом (с 1100 до 2750). Схожую динамику дипведомство зафиксировало и по другим консульским действиям.