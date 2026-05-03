Командир Мирон: саперы «БАРС-Курск» за месяц обезвредили более 80 БПЛА ВСУ

КУРСК, 3 мая. /ТАСС/. Группы разминирования добровольческой бригады «БАРС-Курск» группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили более 80 беспилотников Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир инженерно-саперного батальона бригады с позывным Мирон.
«За прошлый месяц найдено было порядка 80 БПЛА, большинство из них было уничтожено на месте, остальные были обезврежены и уничтожены на специализированных полигонах», — сказал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше