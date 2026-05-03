Il Giornale рассказал об огромной эффективности российской ракеты С-71К

Итальянское издание Il Giornale (статью перевело ИноСМИ) опубликовало подробный анализ новой российской ракеты класса «воздух — земля» С-71К под названием «Ковер», которая, по данным украинской разведки, применяется в зоне специальной военной операции с конца 2025 года. Как отмечает автор Федерико Джулиани, это оружие представляет собой недорогую ракету, предназначенную для массового производства, которая способна преодолевать системы противовоздушной обороны благодаря меньшей заметности для средств РЭБ. Расчетная дальность полета С-71К составляет 300 километров, что меньше по сравнению с традиционными крылатыми ракетами, однако этот недостаток компенсируется возможностью запуска с передовых платформ и повышенной сложностью перехвата.