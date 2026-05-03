«Не самая гостеприимная атмосфера»: Украинцы начали массово уезжать из недружелюбной Польши

По его словам, атмосфера в Польше перестала быть гостеприимной и всё больше поляков высказывает недовольство гостями.
«Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», — говорит политолог.
Кроме того, Варшава стала активнее высылать на родину тех, кто пересекал границу нелегально.
Ранее в Сети появились сообщения о случаях депортации украинских граждан из Польши. Речь идёт о мужчинах, которых после возвращения могут направлять в армию.
